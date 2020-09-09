Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı
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Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı

Hailey Baldwin sosyal medya hesabından dünyaca ünlü şarkıcı eşi Justin Bieber ile yemeğe çıktığı anları paylaştı. Şarkıcının tırnak içindeki kirler ise görenlerin midesini bulandırdı.

09.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:38

Günlük yaşantısındaki kesitleri sosyal medya hesabı Instagram'dan anbean paylaşan Hailey Baldvin, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı eşi Justin Bieber ile yemeğe çıkan Baldvin, o anları da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

Ancak bir çok sosyal medya kullanıcısı fotoğraftaki bir ayrıntıya takılıp kaldı. Yemek masasında telefonuyla uğraşan Bieber'ın tırnak içlerindeki kirler görenlerin midesini kaldırdı.

İşte o anlar...

Justin Bieber'ın tırnak içindeki kirler görenlerin midesini kaldırdı
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı
Haber Yorumları (5)
100 NUMARALI ADAM: Pis herif kes o tırnakları, mikrop yuvası o tırnaklar
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ALİ: git temizle tırnaklarını pis pis geziyon
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PATOZ: sahnede kusan oğlan değil mi bu?
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