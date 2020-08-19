Jurassic Park filmi konusu nedir? Jurassic Park oyuncuları ve Jurassic Park özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic Park filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jurassic Park konusu, özeti ve Jurassic Park oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jurassic Park filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic Park filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic Park filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic Park konusu nedir, Jurassic Park oyuncuları kimler ve Jurassic Park özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURASSİC PARK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çığır açan başyapıt Jurassic Park üç boyutlu olarak yeniden beyazperdeye geliyor. Spielberg, filmi 3 boyutlu hale getirerek yeni nesil sinema izleyicisiyle buluşturuyor ve filmin eski hayranlarına filmdeki dünyayı ilk kez vizyona girdiği yıllarda hayal edilemeyeceği bir biçimde izleme fırsatı sunuyor. Filmin konusu Michael Crichton'un romanına dayanıyor.

Michael Chrichton'ın aynı adlı,çok satan romanından dahi yönetmen Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan,bütün zamanların en başarılı yapıtlarından birisi olarak tüm Dünya'da izlenme rekorları kıran olağanüstü bir film.

Mağaralarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda dinazorların yaşadığı tarih öncesi çağa ait bazı sivrisinek fosilleri bulunur.Milyarder John Hammond öncülüğündeki bilimadamları,son derece ilginç ve karmaşık testler deneyerek bu sivrisinek fosillerindeki kan örneklerini almayı başarırlar.Dinazorların DNA zinciri bir Afrika kurbasıyla birleştirilerek 65 milyon yıl önce yaşamış bu korkunç yaratıklar yeniden yaratılır.Hammond hükümetten kiraladığı bir adada klonladıkları bu vahşi hayvanlar için elektrikli tellerle çevrili bir hayvanat bahçesi kurmuştur.İhtiyar Hammond,bir hafta sonunda Doktor Allen gibi bazı işinde uzman bilimadamlarını Jurassic Park adını verdiği bu hayvanat bahçesini test ettirmek için adaya getirir. Ancak embiryolarını ele geçirmek isteyen biri, güvenlik sistemini devre dışı bırakınca serbest kalan dinazorlar adada dehşet saçmaya başlar...

JURASSİC PARK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular:David Koepp, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 1993 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Eylül 1993 Cuma

Senaryo: Michael Crichton, David Koepp

Yapım Ülkesi: ABD