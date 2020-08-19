Jurassic Park filmi konusu nedir? Jurassic Park oyuncuları ve Jurassic Park özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jurassic Park filmi konusu nedir? Jurassic Park oyuncuları ve Jurassic Park özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic Park filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jurassic Park konusu, özeti ve Jurassic Park oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jurassic Park filminin detayları…

Jurassic Park filmi konusu nedir? Jurassic Park oyuncuları ve Jurassic Park özeti!
19.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:09

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic Park filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic Park filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic Park konusu nedir, Jurassic Park oyuncuları kimler ve Jurassic Park özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURASSİC PARK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çığır açan başyapıt Jurassic Park üç boyutlu olarak yeniden beyazperdeye geliyor. Spielberg, filmi 3 boyutlu hale getirerek yeni nesil sinema izleyicisiyle buluşturuyor ve filmin eski hayranlarına filmdeki dünyayı ilk kez vizyona girdiği yıllarda hayal edilemeyeceği bir biçimde izleme fırsatı sunuyor. Filmin konusu Michael Crichton'un romanına dayanıyor.

Michael Chrichton'ın aynı adlı,çok satan romanından dahi yönetmen Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan,bütün zamanların en başarılı yapıtlarından birisi olarak tüm Dünya'da izlenme rekorları kıran olağanüstü bir film.

Mağaralarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda dinazorların yaşadığı tarih öncesi çağa ait bazı sivrisinek fosilleri bulunur.Milyarder John Hammond öncülüğündeki bilimadamları,son derece ilginç ve karmaşık testler deneyerek bu sivrisinek fosillerindeki kan örneklerini almayı başarırlar.Dinazorların DNA zinciri bir Afrika kurbasıyla birleştirilerek 65 milyon yıl önce yaşamış bu korkunç yaratıklar yeniden yaratılır.Hammond hükümetten kiraladığı bir adada klonladıkları bu vahşi hayvanlar için elektrikli tellerle çevrili bir hayvanat bahçesi kurmuştur.İhtiyar Hammond,bir hafta sonunda Doktor Allen gibi bazı işinde uzman bilimadamlarını Jurassic Park adını verdiği bu hayvanat bahçesini test ettirmek için adaya getirir. Ancak embiryolarını ele geçirmek isteyen biri, güvenlik sistemini devre dışı bırakınca serbest kalan dinazorlar adada dehşet saçmaya başlar...

JURASSİC PARK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular:David Koepp, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 1993 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Eylül 1993 Cuma

Senaryo: Michael Crichton, David Koepp

Yapım Ülkesi: ABD

İlgili Haberler

Kayıp Dünya: Jurassic Park oyuncuları kimler? Kayıp Dünya: Jurassic Park konusu ne? Jurassic Park serileri neler?
Kayıp Dünya: Jurassic Park oyuncuları kimler? Kayıp Dünya: Jurassic Park konusu ne? Jurassic Park serileri neler?
Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim?
Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir? Herkül: Özgürlük Savaşçısı oyuncuları kim?
Beklenmedik İhanet filmi konusu nedir? Beklenmedik İhanet oyuncuları ve Beklenmedik İhanet özeti!
Beklenmedik İhanet filmi konusu nedir? Beklenmedik İhanet oyuncuları ve Beklenmedik İhanet özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Ekonomi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular Dünya
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den limit çıkışı: Neden karşı olayım?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den limit çıkışı: Neden karşı olayım?
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını 'Şanslı' koydular
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını "Şanslı" koydular
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Aamir Khan Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Süleyman Seba Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Silah
Şu an buradasınız: Jurassic Park filmi konusu nedir? Jurassic Park oyuncuları ve Jurassic Park özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 16:14:13. #1.14#
title