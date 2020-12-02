Juno filminin yıldızı Elliot Page, trans birey olduğunu açıkladı
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BBC

Juno filminin yıldızı Elliot Page, trans birey olduğunu açıkladı

02.12.2020 03:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:41
Juno filminin yıldızı Elliot Page, trans birey olduğunu açıkladı

Juno filminin Oscar ödüllerine aday gösterilen yıldızı, sosyal medyada Elliot Page adıyla yaptığı açıklamada trans birey olduğunu duyurdu.

Juno filminin Oscar ödüllerine aday gösterilen yıldızı, sosyal medyada Elliot Page adıyla yaptığı açıklamada trans birey olduğunu duyurdu.

Daha önce Ellen Page adıyla tanınan Kanada doğumlu oyuncu, "Nihayet kendi hakiki kimliğimi bulmaya yetecek kadar kendimi sevmenin ne kadar önemli hissettirdiğini söyleyecek kelime bulamıyorum" dedi.

Page Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Trans birey olmamı seviyorum. Eşcinsel olmamı seviyorum" dedi.

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Page ayrıca paylaşımında, trans bireylerin karşılaştıkları ayrımcılığa da değindi.

33 yaşındaki oyuncu "Gerçek şu ki, şu anda çok mutlu hissetmeme ve çok ayrıcalıklı olduğumu bilmeme karşın, aynı zamanda korkuyorum da. Müdahalecilikten, nefretten, 'şaka'lardan ve şiddetten korkuyorum" dedi.

"Açıkçası, bu mutlu, kutlanması gereken ana gölge düşürmek istemiyorum, ancak resmin bütününden bahsetmek istiyorum. İstatistikler korkutucu"

Trans topluluğuna da seslenen Page, "dünyayı daha iyiye doğru değiştirmek için elinden geleni yapacağını" da belirtti.

Page, Juno filminde canlandırdığı hamile genç kız rolüyle uluslararası alanda övgü almıştı.

Page'in oynadığı diğer önemli filmler arasında Inception ve X-Men serisi yer alıyor. Page son olarak da Netflix yapımı "The Umbrella Academy" de rol aldı.

Page 2014'te eşcinsel olduğunu açıklamış ve "Saklanmaktan ve yalan söylemekten yoruldum" demişti.

Kareograf Emma Portner ile evli olan Page, LBGT haklarının önde gelen savunucularından biri olmuştu.

BBC

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