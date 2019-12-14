: Jumanji: Yeni Seviye konusu, Jumanji: Yeni Seviye oyuncuları kimler? Jumanji: Yeni Seviye vizyona girdi! Jumanji: Yeni Seviye izle!

14.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:25

Jmanji hayranları Jumanji: Yeni Seviye'nin vizyona girmesi ile sinema salonlarına akın ediyor. 2017 yapımı Jumanji: Vahşi Orman'ın devamı olan Jumanji: Yeni Seviye konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi ile merak ediliyor. İşte Jumanji: Yeni Seviye oyuncuları ve konusu!

JUMANJİ: YENİ SEVİYE KONUSU NEDİR?

Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesi ile birlikte New Hampshire Brantford'daki evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur. Spencer oyuna yeniden girmek zorunda kaldığında, Martha, Fridge ve Bethany arkadaşlarını kurtarmak için Jumanji'ye geri döner ve hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark eder. Jumanji artık değişmiştir ve sadece bir ormandan ibaret değildir. Ekip, daha tehlikeli bir hal alan oyunda karşılarına çıkan korkunç engelleri aşıp, oyundan kaçmanın yolunu bulabilecek midir?

Jumanji: Yeni Seviye

JUMANJİ: YENİ SEVİYE OYUNCULARI KİMLER?

Jumanji: Yeni Seviye oyuncuları: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Danny DeVito, Jack Black

Jumanji: Yeni Seviye yönetmeni: Jake Kasdan

Jumanji: Yeni Seviye

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