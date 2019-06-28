Jumanji: Welcome To The Jungle 2 Filmi

2017 yapımı 'Jumanji: Vahşi Orman'ın devam halkası olan filmin başrolünü bir kez daha Dwayne Johnson üstleniyor. Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında verdikleri mücadelenin anlatıldığı ilk filmin yönetmen koltuğunda Kaset İşi ile hatırlanan Jake Kasdan yer alıyordu. Yeni karakterler ve yeni hikayelerin konu edildiği “Jumanji 2”nin yönetmenliğini bir kez daha Kasdan üstleniyor. Devam halkasının oyuncu kadrosunda Johnson’ın yanı sıra ilk filmden de hatırladığımız komedinin sevilen yüzü Kevin Hart ve Doctor Who'daki Amy Pond rolü ile tanınan, Galaksinin Koruyucuları'nın Nebula'sı Karen Gillan yer alıyor.



Yönetmen: Jake Kasdan

Senaryo: Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

Oyuncular: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Awkwafina, Kevin Hart, Jack Black, Madison Iseman, Colin Hanks, Danny DeVito, Nick Jonas, Alex Wolff, Danny Glover, Dania Ramirez, Rhys Darby, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Massi Furlan, Nick Gomez, Derek Russo, James William Ballard, Sarah Bennani, Charles Green, Tyner Rushing, David Kallaway, Bruno Rose, Michael Beasley, Scott Rapp, Shiquita James, John David Bulla, Dennis Mallen, Marque Hernandez

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Jumanji: Welcome to the Jungle 2

Yapımcı Firma: Matt Tolmach Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: 2019

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 10.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com