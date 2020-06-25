Julian Assange davasında yeni iddianame
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Julian Assange davasında yeni iddianame

ABD Federal Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange (48) için ikinci iddianameyi yayınladı.

Julian Assange davasında yeni iddianame
25.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:57

ABD Federal Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange (48) için ikinci iddianameyi yayınladı. İddianame yeni bir suçlama getirilmediği ancak Anonymous ve diğer hacker gruplarıyla 'komplo kurduğu' iddiasıyla mevcut suçlamaların kapsamının genişletildiği öğrenildi.

ABD Federal Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange (48) için ikinci iddianameyi yayınladı.  ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yayınlanan iddianamede Julian Assange'ın daha önce suçlandığı dijital saldırıları daha da genişletiyor. İddiaya göre, Assange ve WikiLeaks'teki diğer kişiler, WikiLeaks'e fayda sağlamak için bilgisayar müdahaleleri yapmak üzere bilgisayar korsanlarıyla bir araya gelerek anlaştı.

HACKERLARLA İŞBİRLİĞİ YAPTI İDDİASI

İddianamede, Assange'ın diğer bilgisayar korsanlarını, 'En Çok Aranan Kaçaklar' listesinin çıkarılması da dahil olmak üzere sınıflandırılmış sistemlere girmeye aktif olarak teşvik ettiği belirtiliyor. Öte yandan, Anoynmous adlı bilgisayar korsanlarının bulunduğu grubun da Assange ile iş birliği yaptığı bilgisi paylaşıldı. Assange, 'kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek" suçundan, 2019 Nisan ayından bu yana yüksek güvenlikli HMP Belmarsh Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyor.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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