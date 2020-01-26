Judo Tel Aviv: Türkiye gümüş ve bronz madalya kazanırken İsrailli judokalar da zirvede yer aldı

26.01.2020 02:13 | Son Güncelleme: 26.01.2020 02:13

Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvasının son gününde İsrailli Peter Paltchik ve Or Sasson günün judokaları oldu. Eleme maçlarını kolaylıkla geçen Paltchik, finalde Brezilyalı Leonardo Goncalves'i zekice yapılan bir kontra atakla alt edip İsrail'e turnuvanın ilk madalyasını kazandırarak izleyicilere büyük sevinç yaşattı. Paltchik'in sergilediği mükemmel performans herkesin beğenisini topladı.









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"Bu kalabalık içindeki herkes judoyu çok iyi biliyor ve hepsi bugün güzel bir karşılaşma izlemek istiyordu. Sanıyorum biz de onlara bir maç sergiledik."





Peter Paltchick, İsrailli judoka



Diğer İsrailli judoka Or Sasson ise finalde Koreli Sungmin Kim'i etkileyici bir seoi nage ile yenerek İsrail'in turnuvadaki başarısını devam ettirdi. İsrail'in iki altın madalya alması izleyicileri coşkuya boğarken iki İsrailli judoka sevinç dolu anlar yaşadı. Sasson'un altın madalyasını İsrail Spor ve Kültür Bakanı Tuğgeneral Miri Regev tarafından takdim edildi. Euronews.com'da Görüntüle