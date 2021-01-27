Judas and the Black Messiah Filmi

1968 yılında henüz yirmi yaşında önce Chicago'nun, sonrasında ABD genelinin en bilinen politik siyah figürlerinden olan, sosyalist ideolojiyle siyahların hak mücadelesini bir potada eriterek daha iyi bir gelecek umuduyla ABD'de farklı etnik kökenden kesimleri bir araya getirmeyi başaran Fred Hampton, 60'lı yılların ABD'sinde sisteme sesini yükselten hemen her azınlık figür gibi FBI tarafından hedef alınmış ve 4 Aralık 1969 tarihinde suikasta uğramıştı. Hampton'ın yakın çevresine giren FBI muhbiri William O'Neal'ın verdiği istihbaratlar Hampton'ın suikastına temel oluşturdu.

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Judas and the Black Messiah

Yapımcı Firma: Bron Creative

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 126 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Judas and the Black Messiah Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com