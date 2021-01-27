Judas and the Black Messiah Filmi
Judas and the Black Messiah filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Judas and the Black Messiah filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
1968 yılında henüz yirmi yaşında önce Chicago'nun, sonrasında ABD genelinin en bilinen politik siyah figürlerinden olan, sosyalist ideolojiyle siyahların hak mücadelesini bir potada eriterek daha iyi bir gelecek umuduyla ABD'de farklı etnik kökenden kesimleri bir araya getirmeyi başaran Fred Hampton, 60'lı yılların ABD'sinde sisteme sesini yükselten hemen her azınlık figür gibi FBI tarafından hedef alınmış ve 4 Aralık 1969 tarihinde suikasta uğramıştı. Hampton'ın yakın çevresine giren FBI muhbiri William O'Neal'ın verdiği istihbaratlar Hampton'ın suikastına temel oluşturdu.
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Judas and the Black Messiah
Yapımcı Firma: Bron Creative
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 126 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Judas and the Black Messiah Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com