Juan ne demek? Juan ne anlama geliyor? Juan kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Juan dünyanın birçok yerinde kullanılan bir erkek ismidir. Bu ismin en çok kullanıldığı yerlerin başında İspanya, Fransa vb. Avrupa ülkeleri geliyor. Ayrıca Güney Amerika ülkelerinde de bu isim kullanılıyor. Peki Juan ne demek? Juan ne anlama geliyor? Juan kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Juan Türkçe bir isim mi?

Juan ismi günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Ülkemizde de takma isim olarak kullanılabilen Juan ismi Türkçe mi merak ediliyor. Peki Juan ne demek? Hangi dildedir? Juan anlamı nedir? Ayrıntılar haberimizde.

JUAN NE DEMEK?

Juan, İspanyolca bir isimdir. İngilizce John ve Joan isimlerinin İspanyolca versiyonudur diyebiliriz.

Juan kelime anlamı olarak "zarif ve kibar erkek" anlamlarına gelmektedir.

Juan ismi denilince akla ilk olarak Don Juan kurgusal karakteri gelmektedir.

DON JUAN KİMDİR?

Don Juan, hikâyesi defalarca farklı yazarlar tarafından anlatılmış efsanevi ve kurgusal bir karakterdir. Don Juan ismi mecazi olarak "zampara" anlamında kullanılır.

DON JUAN EFSANESİ NEDİR?

Efsaneye göre Don Juan soylu bir ailenin genç kızını baştan çıkararak kendine aşık etmiş ve kızın babasını öldürmüştür. Daha sonra mezarlıkta babanın heykelini saygısızca kendisiyle yemek yemeye davet etmiş ve heykel daveti kabul etmiştir. Babanın heykeli yemeğe Don Juan'ın ölümü için gelmiştir. Heykel Don Juan'ın elini sıkmak istemiş ve Don Juan elini uzattığında heykel onu Cehenneme sürüklemiştir. Ayrıca çapkınlık üzere zamanımızda çok kullanılan bir isim olmuştur.

Çoğu otoritelerin kabulüne göre Don Juan'ın ilk kayıtlı hikâyesi Tirso de Molina'nın yazdığı El burlador de Sevilla y convidado de piedradır (Sevil aldatıcısı ve taştan misafir). İspanya'da 1615'te bulunmasına rağmen yayım tarihi kaynaktan kaynağa 1620'den 1625'e kadar farklılık göstermektedir. Bu hikâyede Don Juan kadınlara kendisini sevgili gibi gösterek veya evlilik vadederek kandıran, pişmanlık duymayan bir zamparadır. Arkasında kırık kalpler, kızgın koca ve babalar bırakır, sonunda da Don Gonzalo'yu vahşice öldürür. Daha sonra katedralde Don Gonzalo'nun hayaleti tarafından yemeğe davet edildiğinde korkak görünmemek için daveti kabul eder.

Efsanenin çeşitli anlatımlarına göre Don Juan'ın karakteri iki farklı perspektiften veya her ikisinden birden anlatılır. Bazılarına göre Don Juan basit, canı istediği zaman gönül eğlendirebilmek için kadınları kandıran azgın bir zamparadır. Bazılarına göre ise baştan çıkardığı kadınları gerçekten seven, her kadının içindeki güzelliği ve gerçek değeri görebilen bir adamdır.