Joker - Kartanem şarkısı ne zaman çıkacak, şarkı sözleri belli mi? Joker - Kartanem sözleri nedir, açıklandı mı?

En iyi rapçiler arasında gösterilen Joker'in yeni teklisi yakın bir zamanda çıkacak. Rap severler şarkı çıkmadan önce, Joker - Kartanem sözleri nedir, açıklandı mı? merak ediyor. İşte ayrıntılar...

JOKER - KARTANEM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Joker'in yeni teklisi 'Kartanem' şarkısı 17 Aralık'ta tüm dijital platformlarda ve YouTube'da çıkacaktır. Şarkı 17 Aralık 2021 Cuma günü çıkacak.

JOKER - KARTANEM SÖZLERİ ÇIKTI MI, BELLİ OLDU MU?

Şarkı henüz çıkmadığı için sözleri de belli değildir. Şarkı 17 Aralık'ta tüm dijital platformlarda ve YouTube'da çıkacak. Şarkı çıktığında sözlerini ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

JOKER KİMDİR?

Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

Joker doğum tarihi : 6 Eylül 1987

6 Eylül 1987 Joker kaç yaşında : 34 yaşında

34 yaşında Joker mesleği ne : Rap müzisyeni ve söz yazarı

Rap müzisyeni ve söz yazarı Joker nereli : Eskişehir

Eskişehir Joker gerçek adı ne : Mete Erpek

Mete Erpek Joker diğer isimleri : Jokzilla

6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.Rap müziğin uyuşturucu ile çağrışmasının yanlış olduğunu düşünmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet