Joker - Jokzilla P1 sözleri! Jokzilla P1 rap şarkı sözleri nelerdir?
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Joker - Jokzilla P1 sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Joker'e yani Mete Erpek'e aittir.
JOKER - JOKZİLLA P1 SÖZLERİ
Neyin kafasındasınız çok merak ettim.
Hiphop'ın alt tabakasındasınız zirveden beraat ettiren
Hedef tahtasındasınız veletler hararetli,
Rap duyunca kulaklarınız depresyonda intahar etsin
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Doğusu batısı gezdik 8 yıl biz emanetli
Partylerde bana kıl olan tiplere de selam ettim
Helal etsin hakkını kulaklarından felaket
Bi Petrol çıkartınca diyecem "Rahat ettim"
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Sanırım yine bu herife sarıp verse'ü harab ettim
Alakasız şarkılar duyunca ben de ne lanet
Bi Bokta saplı olduğunuzu gördüm Rap'i feda ettim
Ve daha Yapacaklarımın yanında bu sadece bi gaflettir
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İthaf ettim sandın di mi lan itaat et bi bitap
Düş yerin dibinde bi kal seni Rap'in inkar etti
Militan ağzı kes HipHop yapma bi kalp krizi geçir
Geber git Rap'çi değil sanki Leonardo di Caprio
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İp atlıyon sanki yaptığına da HipHop diyon
Bi bak piyon şahın elden gitti Rap'i "sil at" diyom
Defterinden Silah bi yol bulmazsa git siyah giy ol
Takım elbiseli travesti "Joker diss saplıyo"
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Rap'in satmıyo git playback yap patlıyon lan
Bizim burda hala sana erkek kılıklı kaltak diyom
Halktan biri satmam Rap'i Battal gibi saplar
Kılıç kalkan tipi Tarkan o p*pi kalkar mı lan aptal
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Reis patlıyo bak herif Yeis fuck bi yol bul git
Sokturma melankoline tek derdiniz maddi yo!
Ne kopartsan kar tabi bak kalk lan HipHop'tan tarikat kur
Panik atak geçir herif tripte hap arıyo
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Hanzoysam en azından kılıcım Hattori
Yok Napolyon gibi değil Rap'im Lopez Antolio
Rap'in sünepe çocukları bu şekil rant oluyo
Bak doluyor vaktim salladım bu top Strike! yolu yok
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Ağzım bozuk biraz kusura bakma kızdım malesef
Ben 24 yıldır bi yol hiç bulamadım ki Paris'e
Seni de bunun için tebrik ederim yani
Sert HipHop'la bi b*k yapılmıyor gidip örtün entarisini
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Ben sıkıldım bilmezden gelir hepsi bilip de
Manita gibi tripte manken oynatır klipte
Siz click bang! yapan itler Number1 ibnelikte
Benim rhyme'ım delip geçer boşuna giyme çelikten yelek
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Biz siyah çelenk protestoyuz siz çanak çömlek
Oynayın felekten bi gece çal ön safta kombine
Papağan gibi et kapan evine giren tank ile
Ben Vampirim kurtarmaz elimden seni Van Damme bile
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Sen çakıl taşlarında melanko ben de BamBam Bilet
Al gel mekanımız karanlık eline ver şamdan bi de
Mandal gerek bu pis kokarca s*çtı sanırım "One Minute"
Ağzım bozuk evet koçum gel yiyorsa tamir et
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Ölümle dansa davet oynamak mı kan biner Beyne
Tam 50.000 watt giren az frenle kalk diren
Senin kadar düşmemişti moruk DonaldDuck bile
Bu yokuş baya dik aslanım vaktin varken tak 1'e
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Ben Underground'ta 10 ton yüklü kömürle kalkan tren
Sen Rock'tan türedin amcık adına kalkan pankart iner
Laf at lan BoyBand trendi saklan aparkattan
Adam değilsin lan demiş Bela kankan bile
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Hepinizi satın alır rapten artan partlar
KaraFatma tipin arkandan kim gelirse sakla
Fan değil gerekli para ve p*şt benekli tanganla
Gez beni bulmak istiyorsan sor gökteki kartaldan
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Var kankam yeterince baltamda
Kan ve şarap Al tam da sana göre bu balgam
HipHop'ta bom funk'la büyüdüm sen bi man kafa
Ben kavga sen gürültü feat yap git Sandal'la