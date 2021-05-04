Joker - Jokzilla P1 sözleri! Jokzilla P1 rap şarkı sözleri nelerdir?

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Joker - Jokzilla P1 sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Joker'e yani Mete Erpek'e aittir.

JOKER - JOKZİLLA P1 SÖZLERİ

Neyin kafasındasınız çok merak ettim.

Hiphop'ın alt tabakasındasınız zirveden beraat ettiren

Hedef tahtasındasınız veletler hararetli,

Rap duyunca kulaklarınız depresyonda intahar etsin

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Doğusu batısı gezdik 8 yıl biz emanetli

Partylerde bana kıl olan tiplere de selam ettim

Helal etsin hakkını kulaklarından felaket

Bi Petrol çıkartınca diyecem "Rahat ettim"

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Sanırım yine bu herife sarıp verse'ü harab ettim

Alakasız şarkılar duyunca ben de ne lanet

Bi Bokta saplı olduğunuzu gördüm Rap'i feda ettim

Ve daha Yapacaklarımın yanında bu sadece bi gaflettir

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İthaf ettim sandın di mi lan itaat et bi bitap

Düş yerin dibinde bi kal seni Rap'in inkar etti

Militan ağzı kes HipHop yapma bi kalp krizi geçir

Geber git Rap'çi değil sanki Leonardo di Caprio

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İp atlıyon sanki yaptığına da HipHop diyon

Bi bak piyon şahın elden gitti Rap'i "sil at" diyom

Defterinden Silah bi yol bulmazsa git siyah giy ol

Takım elbiseli travesti "Joker diss saplıyo"

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Rap'in satmıyo git playback yap patlıyon lan

Bizim burda hala sana erkek kılıklı kaltak diyom

Halktan biri satmam Rap'i Battal gibi saplar

Kılıç kalkan tipi Tarkan o p*pi kalkar mı lan aptal

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Reis patlıyo bak herif Yeis fuck bi yol bul git

Sokturma melankoline tek derdiniz maddi yo!

Ne kopartsan kar tabi bak kalk lan HipHop'tan tarikat kur

Panik atak geçir herif tripte hap arıyo

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Hanzoysam en azından kılıcım Hattori

Yok Napolyon gibi değil Rap'im Lopez Antolio

Rap'in sünepe çocukları bu şekil rant oluyo

Bak doluyor vaktim salladım bu top Strike! yolu yok

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Ağzım bozuk biraz kusura bakma kızdım malesef

Ben 24 yıldır bi yol hiç bulamadım ki Paris'e

Seni de bunun için tebrik ederim yani

Sert HipHop'la bi b*k yapılmıyor gidip örtün entarisini

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Ben sıkıldım bilmezden gelir hepsi bilip de

Manita gibi tripte manken oynatır klipte

Siz click bang! yapan itler Number1 ibnelikte

Benim rhyme'ım delip geçer boşuna giyme çelikten yelek

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Biz siyah çelenk protestoyuz siz çanak çömlek

Oynayın felekten bi gece çal ön safta kombine

Papağan gibi et kapan evine giren tank ile

Ben Vampirim kurtarmaz elimden seni Van Damme bile

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Sen çakıl taşlarında melanko ben de BamBam Bilet

Al gel mekanımız karanlık eline ver şamdan bi de

Mandal gerek bu pis kokarca s*çtı sanırım "One Minute"

Ağzım bozuk evet koçum gel yiyorsa tamir et

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Ölümle dansa davet oynamak mı kan biner Beyne

Tam 50.000 watt giren az frenle kalk diren

Senin kadar düşmemişti moruk DonaldDuck bile

Bu yokuş baya dik aslanım vaktin varken tak 1'e

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Ben Underground'ta 10 ton yüklü kömürle kalkan tren

Sen Rock'tan türedin amcık adına kalkan pankart iner

Laf at lan BoyBand trendi saklan aparkattan

Adam değilsin lan demiş Bela kankan bile

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Hepinizi satın alır rapten artan partlar

KaraFatma tipin arkandan kim gelirse sakla

Fan değil gerekli para ve p*şt benekli tanganla

Gez beni bulmak istiyorsan sor gökteki kartaldan

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Var kankam yeterince baltamda

Kan ve şarap Al tam da sana göre bu balgam

HipHop'ta bom funk'la büyüdüm sen bi man kafa

Ben kavga sen gürültü feat yap git Sandal'la