Joker - Bi Kıvılcım Yeter sözleri! Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler! Bi Kıvılcım Yeter rap şarkısı sözleri nedir?

Joker'in yeni parçası "Bi Kıvılcım Yeter" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Bi Kıvılcım Yeter" şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Joker'in yeni parçası Bi Kıvılcım Yeter sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Bi Kıvılcım Yeter sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?

JOKER 'BİR KIVILCIM YETER' ŞARKI SÖZLERİ

Artık merhamet yok

Dönmek geri, ben sevmem goygoy pek

O yüzden alayına tavrım net

Artık baydın Mumble rap

Hala ben tek, siz hepiniz

Wack, wack, wack rapiniz

At s***de kelebek etkisi gibi tepki çekti

Bi' senede tek bi' diss dahi yapmadım, geri vitessiniz

[Verse]

Umarım tükenir nesliniz, g-g-game over bittiniz gel! (p-p-pesimist) (hahaha)

Mary Jane, Mary Jane, Burry tek mi çift mi?

Blackjack direkt zevk içindi

S***r etmekle bitmez ki şimdi

Herkes bi' ticaret peşinde?

Ama Norm Ender, Ezhel ve Fero

Birden magazin, televizyon gündemlerine girip

"Hello" derken, Elanur, Mero, Reynmen nereden çıktı?

Fenomenlere boyun eğmem, troll beyinlere rol vermem

Ow yea men, gol yemem, altın kolyeli post modern

Afro Trap ve de homojen tipler olsunlar düşman, no problem

Zaten çıktım kontrolden, gezdim hep konser, konser

İmzalarken poster, moster, sosyal medya ve YouTube fenomenleri

Bağırıyolar: "Sözler çok sert!", yetmiyo' kafiyeler bazen

Piyasaları ediyorum kanser, piyasayı da s***r et

Jokzilla'yım artık tanışalım şahsen

Herkes beni mi deniyo' bilemiyorum

Hemen, hemen, Everest'te dengim

Bunu göremiyo'sanız hemen LSD'yi bırakın

Yenir bir heves değil ki rap, af dilemiyorum o pezevenklerden

Geleneksel yetenekler, bunu hecele istersen

Önüme geçeme'z acemiler, bırakmam mikrofonu

Bu kaderim sersem! Medet bekle cannabisden sen

Hedef seç bu kara listemden

Gerek yok ki, para psikolojilerini bozmuş

Hepsi savaş isterken baltaları gömdüm

Arkamı döndüğüm an hakkımda konuşan o kargaların ömrü bitmek üzere

Rap kavgaları gördüm, evet, rap hep tayfaları böldü

Mete tek başına bu sayfaları döndürürken, kesti kaypakların önünü

Beni bu çaylaklardan ayıran hayvan gibi rhyme yapmaktan ötürü paranoyaklaşmam

Hmm, öyleyse savaşmak şart

Parayı taştan çıkartıp geçtim alayıyla t*şak

Bu y*vşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar fener görmüş tavşan misali

Ne yapacaklarını bilmiyorlar, o yüzden bana bulaşıyorlar ancak

Bıktım lan sürtüklerden bahsedip, kültürden dem vuran fütüristiklerden

Bu riski benden başkası kaldıramaz

Sildiğim her lanet ismin markasına istinaden, egoist, pislik, lirisistim halen

Listelere girmek için ağlamayın, s***de değilse madem

Bu pis müdahelem, ve mistik hamlem, lirik sıkarken isabet almam

İstisna yok Modd, 242, UZI; farketmez isminiz birader

Elalem Lil Zey kim bilmiyordu, Onur Dinç ve Redkeys'e rağmen

Beyonce değil ama Gülşen olabilirsin, ama asla değilsin Ayben

Bu piyasada geçmez hiçbir nağmen, ich bin Turkish Rap king ilaveten

Hepiniz oldunuz pişti naber? Komutanım ben içtima ver

Orta sınıf pis bi' mahalleden çıkmak için müthiş bir bahanem vardı

Gerçekleri şimdi daha sert söylüyorum, artık Jesus Christ man

(Adu-ket)

Pekala keselim tantanayı, rahat olayım arkama yaslanayım

Seyredeyim boktan manzarayı, kat-la-na-rak çalkalayın

Çarşafı yalayın ve de saçmalayın

Çakma prodüksiyonlarınıza bot bastırın, asla emek harcamayın

Anlamadınız sanırım, yaptığım rap

Çakraların kapalı, bi' punchla bayıltırım

Mestefe gibi değiştiremem ağzımı her s***iğim canlı yayın

Kusura bakma gerçekleri söylerim, beceremem ki saklamayı

Piyasadaki salaklar gibi rol yapamam, neden sizle arkadaş kalayım?

Her fırsatta darmadağın olmalarına rağmen

Bana laf sallamayı görev edinmiş 50 kilo dallamaları geçtim de; Keişan'ı ne yapmalıyım?

Yine de yoldan sapmamalıyım, rahat takılıp kafaya takmamalıyım

Ama patlamaya hazır bomba gibiyim ve bence Türkçe Rap'in şah damarıyım

Laf kalabalığına vaktim yok, alt tarafı dalga geçiyorum atlamayın

Hatta kalın, bekleyin, çatlamayın

Gidip eskortlara y*vşamayın

Kendi kendimin patronuyum niye Ali Ağaoğlu'ndan maaş alayım?

Beynimizle savaşalım isterdim de, hepsinin şarjörü boştu bayım

Kusura bakmayın, bu sıradan kayıt, s***me takmayıp yaptım

Hadi küsüratı hesaplayın, bi' süre saklayın; üstüne oturun saplayın

Küfür yasak mı? Hayır, beni saçma sapan şaklabanlardan ayıran esas olayım

"Hayır sen beni ne sandın dayı?", kesin lan adımı sayıklamayı

[Nakarat]

Geri dönüş yok, tersine gidiyorum inadına bu sefer

Söylesene kaybet'cek bi' şey yoksa ne fark eder?

Karanlık aydınlanır, bi' kıvılcım yeter

Kabusların sonu geldi artık

Geri dönüş yok, tersine gidiyorum inadına bu sefer

Söylesene kaybet'cek bi' şey yoksa ne fark eder?

Karanlık aydınlanır, bi' kıvılcım yeter

Kabusların sonu geldi artık

JOKER 'Bİ KIVILCIM YETER' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Joker'in yeni şarkısı "Bi Kıvılcım Yeter" rap şarkısı dün gece Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 150 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 40 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz: Joker

Müzik: Johnny Crash Beatz

Düzenleme: Joker

Mixing & Mastering: Joker

Yönetmen: Selçuk Kızıldağ

Görüntü Yönetmeni: Mehmetcan Dinç

Drone Operatörü: Çağatay Çaylı

Sanat Yönetmeni: Joker

Video Düzenleme: Joker

VFX: Joker

Renk: Joker

Set Amiri: Burak Tekin

Set Güvenlik: Can Aydemir

Set Ekibi: Yusuf Yekta Kızıldağ, Muhammet Keskiner, Hüseyin Enes Beyazıt

JOKER KİMDİR?

Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.