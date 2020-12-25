Joker - Bi Kıvılcım Yeter sözleri! Joker'in yeni şarkısı hakkında bilgiler! Bi Kıvılcım Yeter rap şarkısı sözleri nedir?
Joker'in yeni parçası "Bi Kıvılcım Yeter" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Joker "Bi Kıvılcım Yeter" şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Joker'in yeni parçası Bi Kıvılcım Yeter sözleri merak ediliyor. Peki yeni rap şarkısı Bi Kıvılcım Yeter sözleri nelerdir? Joker kime diss atmıştır? Bu şarkı diss şarkısı mı? Joker kimdir, nereli, kaç yaşında?
JOKER 'BİR KIVILCIM YETER' ŞARKI SÖZLERİ
Artık merhamet yok
Dönmek geri, ben sevmem goygoy pek
O yüzden alayına tavrım net
Artık baydın Mumble rap
Hala ben tek, siz hepiniz
Wack, wack, wack rapiniz
At s***de kelebek etkisi gibi tepki çekti
Bi' senede tek bi' diss dahi yapmadım, geri vitessiniz
[Verse]
Umarım tükenir nesliniz, g-g-game over bittiniz gel! (p-p-pesimist) (hahaha)
Mary Jane, Mary Jane, Burry tek mi çift mi?
Blackjack direkt zevk içindi
S***r etmekle bitmez ki şimdi
Herkes bi' ticaret peşinde?
Ama Norm Ender, Ezhel ve Fero
Birden magazin, televizyon gündemlerine girip
"Hello" derken, Elanur, Mero, Reynmen nereden çıktı?
Fenomenlere boyun eğmem, troll beyinlere rol vermem
Ow yea men, gol yemem, altın kolyeli post modern
Afro Trap ve de homojen tipler olsunlar düşman, no problem
Zaten çıktım kontrolden, gezdim hep konser, konser
İmzalarken poster, moster, sosyal medya ve YouTube fenomenleri
Bağırıyolar: "Sözler çok sert!", yetmiyo' kafiyeler bazen
Piyasaları ediyorum kanser, piyasayı da s***r et
Jokzilla'yım artık tanışalım şahsen
Herkes beni mi deniyo' bilemiyorum
Hemen, hemen, Everest'te dengim
Bunu göremiyo'sanız hemen LSD'yi bırakın
Yenir bir heves değil ki rap, af dilemiyorum o pezevenklerden
Geleneksel yetenekler, bunu hecele istersen
Önüme geçeme'z acemiler, bırakmam mikrofonu
Bu kaderim sersem! Medet bekle cannabisden sen
Hedef seç bu kara listemden
Gerek yok ki, para psikolojilerini bozmuş
Hepsi savaş isterken baltaları gömdüm
Arkamı döndüğüm an hakkımda konuşan o kargaların ömrü bitmek üzere
Rap kavgaları gördüm, evet, rap hep tayfaları böldü
Mete tek başına bu sayfaları döndürürken, kesti kaypakların önünü
Beni bu çaylaklardan ayıran hayvan gibi rhyme yapmaktan ötürü paranoyaklaşmam
Hmm, öyleyse savaşmak şart
Parayı taştan çıkartıp geçtim alayıyla t*şak
Bu y*vşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar fener görmüş tavşan misali
Ne yapacaklarını bilmiyorlar, o yüzden bana bulaşıyorlar ancak
Bıktım lan sürtüklerden bahsedip, kültürden dem vuran fütüristiklerden
Bu riski benden başkası kaldıramaz
Sildiğim her lanet ismin markasına istinaden, egoist, pislik, lirisistim halen
Listelere girmek için ağlamayın, s***de değilse madem
Bu pis müdahelem, ve mistik hamlem, lirik sıkarken isabet almam
İstisna yok Modd, 242, UZI; farketmez isminiz birader
Elalem Lil Zey kim bilmiyordu, Onur Dinç ve Redkeys'e rağmen
Beyonce değil ama Gülşen olabilirsin, ama asla değilsin Ayben
Bu piyasada geçmez hiçbir nağmen, ich bin Turkish Rap king ilaveten
Hepiniz oldunuz pişti naber? Komutanım ben içtima ver
Orta sınıf pis bi' mahalleden çıkmak için müthiş bir bahanem vardı
Gerçekleri şimdi daha sert söylüyorum, artık Jesus Christ man
(Adu-ket)
Pekala keselim tantanayı, rahat olayım arkama yaslanayım
Seyredeyim boktan manzarayı, kat-la-na-rak çalkalayın
Çarşafı yalayın ve de saçmalayın
Çakma prodüksiyonlarınıza bot bastırın, asla emek harcamayın
Anlamadınız sanırım, yaptığım rap
Çakraların kapalı, bi' punchla bayıltırım
Mestefe gibi değiştiremem ağzımı her s***iğim canlı yayın
Kusura bakma gerçekleri söylerim, beceremem ki saklamayı
Piyasadaki salaklar gibi rol yapamam, neden sizle arkadaş kalayım?
Her fırsatta darmadağın olmalarına rağmen
Bana laf sallamayı görev edinmiş 50 kilo dallamaları geçtim de; Keişan'ı ne yapmalıyım?
Yine de yoldan sapmamalıyım, rahat takılıp kafaya takmamalıyım
Ama patlamaya hazır bomba gibiyim ve bence Türkçe Rap'in şah damarıyım
Laf kalabalığına vaktim yok, alt tarafı dalga geçiyorum atlamayın
Hatta kalın, bekleyin, çatlamayın
Gidip eskortlara y*vşamayın
Kendi kendimin patronuyum niye Ali Ağaoğlu'ndan maaş alayım?
Beynimizle savaşalım isterdim de, hepsinin şarjörü boştu bayım
Kusura bakmayın, bu sıradan kayıt, s***me takmayıp yaptım
Hadi küsüratı hesaplayın, bi' süre saklayın; üstüne oturun saplayın
Küfür yasak mı? Hayır, beni saçma sapan şaklabanlardan ayıran esas olayım
"Hayır sen beni ne sandın dayı?", kesin lan adımı sayıklamayı
[Nakarat]
Geri dönüş yok, tersine gidiyorum inadına bu sefer
Söylesene kaybet'cek bi' şey yoksa ne fark eder?
Karanlık aydınlanır, bi' kıvılcım yeter
Kabusların sonu geldi artık
Geri dönüş yok, tersine gidiyorum inadına bu sefer
Söylesene kaybet'cek bi' şey yoksa ne fark eder?
Karanlık aydınlanır, bi' kıvılcım yeter
Kabusların sonu geldi artık
JOKER 'Bİ KIVILCIM YETER' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!
Joker'in yeni şarkısı "Bi Kıvılcım Yeter" rap şarkısı dün gece Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 150 bin küsur izlenme alan şarkı yaklaşık 40 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz: Joker
Müzik: Johnny Crash Beatz
Düzenleme: Joker
Mixing & Mastering: Joker
Yönetmen: Selçuk Kızıldağ
Görüntü Yönetmeni: Mehmetcan Dinç
Drone Operatörü: Çağatay Çaylı
Sanat Yönetmeni: Joker
Video Düzenleme: Joker
VFX: Joker
Renk: Joker
Set Amiri: Burak Tekin
Set Güvenlik: Can Aydemir
Set Ekibi: Yusuf Yekta Kızıldağ, Muhammet Keskiner, Hüseyin Enes Beyazıt
JOKER KİMDİR?
Joker ya da doğum adıyla Mete Erpek, (6 Eylül 1987, Eskişehir), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
6 Eylül 1987 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek, 2002 yılında Bulgaristan'dan edindiği breakdance videoları ve kasetler sayesinde hip hop kültürüyle tanıştı. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraştı, 2004 yılında kendi stüdyosunu kurdu ve "Narkoz a.k.a Stanley" adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başladı. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellat-ı Mafya'yı yayımladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk 10'a girdi. Bu başarısı İstanbul'da Darp adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında Darp grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allâme ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allâme'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allâme ile Organize Oluyoruz 2 isimli Pasaj Müzik etiketli toplama albüme verdikleri "Dünya İnanmıyor" parçasıyla dikkatleri üzerilerine çektiler. Joker, 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhymestein albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosu olan Hiphopjobz'ı kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Microphone Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde Sony Music etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı.