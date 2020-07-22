Johnny Depp yeniden mahkeme binasında Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi Bir hayranının Johnny Depp'e çiçek vermesi Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma devam ediyor LONDRA - Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere...

Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi Bir hayranının Johnny Depp'e çiçek vermesi Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma devam ediyor LONDRA - Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye geldi. Kaynak: AA