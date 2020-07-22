Johnny Depp yeniden mahkeme binasında
Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi Bir hayranının Johnny Depp'e çiçek vermesi Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma devam ediyor LONDRA - Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere...
22.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:51
Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi
Bir hayranının Johnny Depp'e çiçek vermesi Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma devam ediyor
LONDRA - Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye geldi.
Kaynak: AA