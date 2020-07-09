Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma
Hollywood yıldızı Johnny Depp, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye gelerek The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katıldı.
09.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:24
Hollywood yıldızı Johnny Depp, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye gelerek The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katıldı. Amerikalı oyuncu ve Depp'in eski eşi Amber Heard de hazır bulundu.
Kaynak: AA