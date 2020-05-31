John Wick filmi konusu nedir? John Wick oyuncuları ve John Wick özeti!
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John Wick filmi konusu nedir? John Wick oyuncuları ve John Wick özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan John Wick filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği John Wick konusu, özeti ve John Wick oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. John Wick filminin detayları…

John Wick filmi konusu nedir? John Wick oyuncuları ve John Wick özeti!
31.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:17

İzleyenleri ekrana bağlayan John Wick filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. John Wick filmini izleyecek olanların merak ettiği John Wick konusu nedir, John Wick oyuncuları kimler ve John Wick özeti gibi konuları inceliyoruz.

JOHN WİCK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: David Leitch, Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Ian McShane, Jason Isaacs

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2014 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Kasım 2014 Cuma

Senaryo: Derek Kolstad

JOHN WİCK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok sevdiği eşinin ölümünden sonra John Wick ondan son bir hediye alır, Daisy isminde yavru bir av köpeği. Fakat John'un yası 1969 model Boss Mustang'i Iosef Tarasov'un dikkatini çekince bölünür. John arabasını satmayı reddedince Iosef ve adamları arabasını çalarlar. Bu sırada John'u bilincini kaybedene kadar döverler ve Daisy'i öldürürler. Bilmeden yeraltı dünyasının en acımasız suikastçılarından birini tekrar harekete geçirirler.

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