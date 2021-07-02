John McAfee kimdir? McAfee öldü mü, öldürüldü mü? John McAfee'nin dövmesinin sırrı nedir?

Ölümyle diikkatleri üzerine çeken ve otopsi raporunun çıkmasıyla da dövmesinin anlamı arasında bağlantı kurulamayan John McAfee hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. John McAfee kimdir? McAfee öldü mü öldürüldü mü? John McAfee'nin dövmesinin sırrı nedir? gibi sorular gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. McAfee'ye ne oldu?

John McAfee kimdir? McAfee öldü mü, öldürüldü mü? John McAfee'nin dövmesinin sırrı nedir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. 2019'un Kasım ayında yaptığı paylaşımda ABD'li yetkililerden ölüm tehditleri aldığını belirten McAfee'nin otopsi raporu çıktı. Yapılan ön otopsiye göre, ölüm nedeni intihar olarak doğrulanan McAfee, "Eğer kendimi öldürdüğümü söylerlerse bilin ki öldürüldüm" ifadesini kullanmış ve bunu sağ koluna dövme olarak da yazdırmıştı. Peki, McAfee neden intihar etti?

JOHN MCAFEE KİMDİR?

John David McAfee 15 Eylül 1945 tarihinde dünyaya geldi. Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı ve işletmecisi olan McAfee, 1987'de McAfee Associates yazılım şirketini kurdu ve 1994'e kadar işletti. Ancak sonrasında buradan istifa etti.

"İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak anılan John McAfee, günümüzde bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde etti. Şirket, 2011'de Intel tarafından satın alındı ancak yazılım her zaman McAfee markasını taşıyordu. Çoğunluk hissenin TPG Capital'de olması sebebiyle TPG Capital'in kontrolüne geçti.

75 yaşında hayatını kaybeden Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinin ardından Barcelona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu. Katalan Adalet Bakanlığı, McAfee'nin ölümünde her şeyin intihara işaret ettiğini belirtmişti. Yüksek mahkeme, McAfee'yi vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye iade etmeyi kabul etmişti.

Erken yaşamı

McAfee 1945'te, II. Dünya Savaşı'nda Cinderford, Birleşik Krallık'taki Birleşik Devletler askerî üssünde hizmet veren Amerikalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının askerlik hizmeti sona erdikten sonra ailecek Virginia, ABD'ye taşındalar ve McAfee, orada büyüdü. McAfee, Amerikalı olduğu kadar kendini İngiliz hissettiğini de belirtti.

Kripto Paralar

Sonraki yıllarda kripto paralar ile ilgilenmeye başlayan McAfee, 11 Nisan 2020'de Proof-of-Stake algoritmasını kullanan Ghost adında gizlilik odaklı bir kripto para birimi geliştirmeye başladığını duyurdu. Fakat proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra John McAfee projeden ayrıldığını açıkladı.

6 Ekim 2020 tarihinde ICO tekliflerinin yanıltıcı reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptığı iddiasıyla İspanya'da tutuklandı.

Ölümü

Kripto para dolandırıcılığı suçundan tutuklanan McAfee, ABD'ye iadesinin onaylanmasının ardından 23 Haziran 2021'de İspanya'nın Barselona şehrinde yattığı hapishanede ölü bulunmuştur.

John McAfee hapiste miydi?

Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu.

McAfee neden hapisteydi?

Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan ve İspanyol mahkemesince ABD'ye iadesi için karar çıkarılan antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin hücresinde ölü bulunduğu bildirildi.

McAfee neden öldü?

McAfee'nin kişisel serveti 2007-2008 finansal krizinde zarar etmeden önce $100 milyonla zirveye ulaşmıştı. 23 Haziran 2021'de İspanya'da yattığı hapishanede intihar ederek hayatına son vermiştir.