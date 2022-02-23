Joe Lewis'in lüks yatı Fethiye'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Joe Lewis'in lüks yatı Fethiye'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Joe Lewis'in lüks yatı Fethiye'de

- İngiliz iş adamı Joe Lewis'e ait "Aviva" isimli 150 milyon dolarlık mega yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt ikmali yaptı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - - İngiliz iş adamı Joe Lewis'e ait "Aviva" isimli 150 milyon dolarlık mega yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt ikmali yaptı.

İngiliz Tavistock şirketine ait 98 metre uzunluğundaki yat, dün Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi. Mega yata kamyon dolusu yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı. Yaklaşık 40 süit odası bulunan yatın, bir süre daha Ege koylarında gezeceği belirtildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Joe Lewis'in lüks yatı Fethiye'de

Joe Lewis'in lüks yatı Fethiye'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Akaryakıt, Joe Lewis, Fethiye, Muğla, Magazin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title