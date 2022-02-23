Joe Lewis'in lüks yatı Fethiye'de

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - - İngiliz iş adamı Joe Lewis'e ait "Aviva" isimli 150 milyon dolarlık mega yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt ikmali yaptı.

İngiliz Tavistock şirketine ait 98 metre uzunluğundaki yat, dün Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi. Mega yata kamyon dolusu yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı. Yaklaşık 40 süit odası bulunan yatın, bir süre daha Ege koylarında gezeceği belirtildi.

(Murat Yalçın/İHA)