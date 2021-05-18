Joe Biden'ın gençliğinde çekilmiş videosu şok yarattı. Video aslında bugünkü Ortadoğu'yu açıklıyor.

Kabinesinde ve diğer yönetim kademelerinde Yahudi asıllı ABD vatandaşlarının oransal olarak yoğunlukları görevinin ilk gününden beri dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde Gazze Saldırısından sadece birkaç gün önce İsrail'e mühimmat sattığı ortaya çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın gençliğindeki bir videosu ortaya çıktı. Bugün bölgede yaşananların en güzel özeti ise işte on yıllar önce çekilen bu 30 saniyelik video kaydı.

ASLA ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ

İsrail'e olan bağlılığını en kalbi duygularıyla ifade eden ve yer yer coşkusundan sesinin yükselip titrediği konuşmasında genç Biden, İsrail'e olan destekleri için asla özür dilemeyeceğini ifade ediyor.

İSRAİL OLMASAYDI BİLE ZATEN BİZ KURARDIK

O gün yapılan destek ile İsrail'e hibe edilen 3 milyon Amerikan doları için "Hayatımızda harcadığımız en iyi para İsrail'e olan bu yatırımımızdır!" dedi ve devam etti "Eğer Ortadoğu'da bir İsrail olmasaydı ABD çıkarlarını korumamız için, kendimiz bir tane icat etmek zorunda kalırdık."