Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı

ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren kıyasıya başkanlık yarışında Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.

Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından pek çok ünlü isim de paylaşımlarda bulunmaya başladı. Bunlardan biri dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez oldu. Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği anları paylaştı.

LADY GAGA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra gözyaşlarını tutamadı. Biden'a destek verdiği için Trump tarafından eleştirilen şarkıcı, Instagram hesabından duygularını dile getirdi.

BIDEN, BİRÇOK ÜNLÜ İSİMDEN DESTEK ALMIŞTI

Joe Biden başkanlık yarışında birçok ünlü ismin desteğini de almıştı. George Clooney, Tom Hanks, Robert De Niro, Madonna, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift gibi ünlü isimlerden destek görmüştü. Yaklaşık 4 gün süren Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden oldu. Trump ile kıyasıya bir yarışa giren Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi.