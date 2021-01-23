Jill Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan askerlere hediye kurabiye getirdi
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Jill Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan askerlere hediye kurabiye getirdi

23.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:11
Jill Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan askerlere hediye kurabiye getirdi

Başkan Joe Biden, ABD Kongre Binası'nda yemin töreni günü görevli bazı Ulusal Muhafızlar'ın otoparkta uyumasından dolayı sonra özür diledi.

Başkan Joe Biden, ABD Kongre Binası'nda yemin töreni günü görevli bazı Ulusal Muhafızlar'ın otoparkta uyumasından dolayı sonra özür diledi. First Lady Jill Biden ise askerlere Beyaz Saray'dan hediye olarak bisküvi getirerek bazı birliklere şahsen teşekkür etmek için ziyaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde güvenliği sağlamak için başkent Washington DC'de güvenliği sağlaması için 25 binden fazla asker gönderilmişti. Tören bitimiyle yer sıkıntısı çekildiği için yakındaki bir garajda uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar'ın yerde yattığı fotoğraflar tepki çekti.ABD medyasında çıkan haberlere göre, Biden dün Ulusal Muhafız Büro şefini aradı ve yaşanan durum için özür diledi. Diğer yandan First Lady Jill Biden ise askerlere sepetler içinde Beyaz Saray'dan hediye bisküvi getirerek "Ben sadece beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize teşekkür etmek istedim" dedi.


Jill Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan askerlere hediye kurabiye getirdi
Jill Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan askerlere hediye kurabiye getirdi
Jill Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan askerlere hediye kurabiye getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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