JİGOLOLUK VAADİYLE 1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK; 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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JİGOLOLUK VAADİYLE 1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK; 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

15.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:09
JİGOLOLUK VAADİYLE 1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK; 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İSTANBUL'da jigololuk vaadiyle dolandıran şebekeye düzenlen baskında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İSTANBUL'da jigololuk vaadiyle dolandıran şebekeye düzenlen baskında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şebekenin yaklaşık 1 milyon lira dolandıcılık yaptığı tespit edildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 kişinin dolandırıldıkları yönünde şikayetçi olması üzerine harekete geçti. Polis, internette jigolo siteleri kuran dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Dolandırıcıların, siteler üzerinden ilanlar verip ağlarına takılan kişileri jigolo yaparak büyük para kazanacakları vaadiyle kandırdıklarını tespit etti. Polis ekipleri,  24 mağdur erkekten 217 bin 175 lira üyelik parası alındığını, kadınlarla buluşamayan erkeklerin üyeliğini iptal etmek istediklerinde de cayma bedeli olarak da para istendiğini belirledi. Şebeke tarafından kurulan çağrı merkezleri üzerinden yürütülen vurgunun ardından, 8 Ocak'ta operasyon başlatan siber polisi, 7 şebeke üyesini yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda mağdurlara ait verilerin bulunduğu dijital dosyalar ele geçirildi. Şüphelilerin ikamet ve çağrı merkezlerindeki aramalarda ise 30 cep telefonu, 29 sim kart, 9 bilgisayar ve 2 bin 500 lira paraya el konuldu. Şebekenin, dolandırıcılık yöntemiyle mağdur ettikleri kişiler üzerinden yaklaşık bir milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.  Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

JİGOLOLUK VAADİYLE 1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK; 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
JİGOLOLUK VAADİYLE 1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK; 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
JİGOLOLUK VAADİYLE 1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK; 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
JİGOLOLUK VAADİYLE 1 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK; 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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