Jetski ile Göçmen Kaçakçılığına Operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Fas ile İspanya arasındaki deniz üzerinden Avrupa'ya jetski ile yasa dışı göçü koordine eden bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 19 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, İspanya'da yakalanan suç örgütünün, göçmenleri 4 bin avro karşılığında jetski ile Cebelitarık Boğazı'ndan 30 dakikada Avrupa'ya taşıdıkları belirtildi.

Açıklamada, göçmenlerin İspanya'ya ulaştıklarında Avrupa'nın farklı ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Operasyon kapsamında 7 eve yapılan baskınlarda nakit para ve elektronik cihazların yanı sıra uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

Organize suç örgütünün aynı metotla uyuşturucu kaçakçılığı da yaptığı belirtildi.