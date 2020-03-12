Jet Sosyete 15. Bölüm fragmanı yayınlandı! Jet Sosyete tek parça full izle!

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JET SOSYETE 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz, salgın şüphesi nedeniyle şirketin yurt dışından gelecek misafirleriyle görüşmek istemez. Diğer yanda ise aidatların çok yüksek gelmesi üzerine Şennur site yönetimini ele geçirir.

JET SOSYETE SON BÖLÜM (14. BÖLÜM) İZLE

JET SOSYETE OYUNCULARı

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin

JET SOSYETE KONUSU NEDİR?

Özpamuk Tekstil'in sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'ı genel müdürlükten alır ve şirketin en alt kademesinde çalışan Yaşar Yüksel'i şirkete genel müdür yapar. Görevden alınan Ozan, Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasını boşaltır ve yan villada oturan ailesinin yanına taşınır. Ayazağa'da bir gecekonduda yaşayan Yüksel ailesi ise Ozan'dan boşalan villaya yerleşir. Yaşar Yüksel moda sektöründe kendisini kanıtlamaya çalışırken ailesi sosyeteye girmeyi amaçlar.