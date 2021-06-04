Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

Sosyetenin ünlü ismi Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Elim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile dünyaevine girdi.

2018 yılında Dubai'deki bekarlığa veda partisi dönüşü yaşanan uçak kazasında nişanlısı Mina Başaran'ı kaybeden Murat Gezer geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Gezer, Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile nikah masasına oturdu. DÜĞÜN YALIDA DÜZENLENDİ Çift, bu akşam Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.