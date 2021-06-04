Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

Haberler.com - Haberler | Magazin

Sosyetenin ünlü ismi Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Elim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile dünyaevine girdi.

2018 yılında Dubai'deki bekarlığa veda partisi dönüşü yaşanan uçak kazasında nişanlısı Mina Başaran'ı kaybeden Murat Gezer geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Gezer, Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile nikah masasına oturdu.

DÜĞÜN YALIDA DÜZENLENDİ

Çift, bu akşam Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi

NE OLMUŞTU?

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Mina Başaran ile birlikte Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ve Ayşe And da uçakta bulunuyordu.

Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi
Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi
Mina Başaran
Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Sedat Peker Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Ergin Ataman Okay Yokuşlu Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 01:27:47. #1.13#

title