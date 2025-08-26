Jessica balina olayı gerçek mi?

Jessica balina olayı gerçek mi?
Son dönemde sosyal medyada dolaşan ve milyonlarca kez izlenen, balina eğitmeni Jessica Radcliffe'in bir katil balina tarafından öldürüldüğü iddiası gündem oldu. Peki, Jessica balina olayı gerçek mi?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan videolarda, 23 yaşındaki balina eğitmeni Jessica Radcliffe'in "Pacific Blue Marine Park"ta bir katil balina tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği öne sürüldü. TikTok, X ve Facebook'ta paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlendi ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Peki, Jessica balina olayı gerçek mi?

JESSİCA BALİNA OLAYI GERÇEK Mİ?

Yapılan incelemelerde söz konusu videoların ve fotoğrafların yapay zeka teknolojisiyle oluşturulduğu ortaya çıktı. Yani sosyal medyada dolaşan içerikler gerçek bir olayı yansıtmıyor. Jessica Radcliffe'in bir katil balina tarafından öldüğü resmi kaynaklarca doğrulanmadı. "Pacific Blue Marine Park" yetkilileri de konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

YAPAY ZEKA İLE SAHTE VİDEO TEHLİKESİ

Uzmanlar, yapay zekâ ile üretilen bu tür sahte videoların hızla yayılabildiğini ve toplumsal algıyı kolayca manipüle edebildiğini belirtiyor. Sosyal medya kullanıcılarının doğrulanmamış içeriklere karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

