Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut: Evlerin depremde ayakta kalabilmesi içine zemine uygun inşa edilmesi gerekiyor

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut depremle ilgili merak edilenleri anlattı. Önemli olan binanın zemine uygunluğu olduğunu belirten Bulut, "Kayanın üstünde olan her ev yıkılmaz diye bir şey yok. Kayanın cinsi burada çok önemli. Evinizin de o kayaya uygun bir şekilde inşa edilmesi gerekiyor" dedi.

"ÜLKEMİZİN DAHA ÇOK JEOLOJİ MÜHENDİSİNE İHTİYACI VAR"

Deprem ülkesinde bu konuyla daha fazla uzmanın olması gerektiğini söyleyen Bulut, "Kayalık olan zeminde 15 saniye süren deprem, normal zeminde 45 saniye sürer. Kayada deprem daha hızlı ilerler, önemli olan kayalığa uygun, zemine uygun evlerin inşa edilmesi. Maalesef Türkiye'de maddi çıkarlar çok ön planda oluyor. Halbuki bu kaygı geri plana atılmalı. Ülkemizde daha çok jeoloji mühendisi ile jeofizik mühendislerinin olması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.