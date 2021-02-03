Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut: Evlerin depremde ayakta kalabilmesi içine zemine uygun inşa edilmesi gerekiyor
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Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut: Evlerin depremde ayakta kalabilmesi içine zemine uygun inşa edilmesi gerekiyor

03.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:59

Haberler.com'a konuk olan Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut tecrübelerini bizimle paylaştı. Depremle ilgili bilinen yanlışlardan bahseden Bulut, "Kayanın üstündeki evde 15 saniye süren deprem zeminde 45 saniye sürer. Önemli olan evlerin zemine uygun inşa edilmesi" ifadelerinde bulundu.

Haberler.com'da Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut depremle ilgili merak edilenleri anlattı. Önemli olan binanın zemine uygunluğu olduğunu belirten Bulut, "Kayanın üstünde olan her ev yıkılmaz diye bir şey yok. Kayanın cinsi burada çok önemli. Evinizin de o kayaya uygun bir şekilde inşa edilmesi gerekiyor" dedi.

Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut: Evlerin depremde ayakta kalabilmesi, zemine uygun inşa edilmelerine bağlı

"ÜLKEMİZİN DAHA ÇOK JEOLOJİ MÜHENDİSİNE İHTİYACI VAR"

Deprem ülkesinde bu konuyla daha fazla uzmanın olması gerektiğini söyleyen Bulut, "Kayalık olan zeminde 15 saniye süren deprem, normal zeminde 45 saniye sürer. Kayada deprem daha hızlı ilerler, önemli olan kayalığa uygun, zemine uygun evlerin inşa edilmesi. Maalesef Türkiye'de maddi çıkarlar çok ön planda oluyor. Halbuki bu kaygı geri plana atılmalı. Ülkemizde daha çok jeoloji mühendisi ile jeofizik mühendislerinin olması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut: Evlerin depremde ayakta kalabilmesi içine zemine uygun inşa edilmesi gerekiyor
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