Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden dudak dudağa

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17 yıl sonra yeniden bir araya gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck bir restoranda dudak dudağa öpüşürken yakalandı. 2004 yılında ayrılan çiftin tekrar birlikte oldukları haberi dünya magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü

Magazin dünyasını en gözde çiftelerinden olan ancak 2014 yılında ayrılık haberi ile hayranlarını derinden üzen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti 17 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Barışmaları ile gündem olan ünlü çiftin ilk pozları da barışmaları kadar olay oldu.

RESTORANDA ÖPÜŞTÜLER

51 yaşındaki Lopez ve 48 yaşındaki Affleck, Malibu'da Nabu adlı restoranda bir araya gelerek akşam yemeği yedi. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen çiftten beklenen fotoğraf ise yemeğin devamında geldi. 17 yıl sonra dudak dudağa görüntülenen çift, önümüzdeki dönemde daha büyük sürprizler yapacaklarının sinyalini verdi.