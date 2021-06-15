Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden dudak dudağa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden dudak dudağa

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Magazin

17 yıl sonra yeniden bir araya gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck bir restoranda dudak dudağa öpüşürken yakalandı. 2004 yılında ayrılan çiftin tekrar birlikte oldukları haberi dünya magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü

Magazin dünyasını en gözde çiftelerinden olan ancak 2014 yılında ayrılık haberi ile hayranlarını derinden üzen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti 17 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Barışmaları ile gündem olan ünlü çiftin ilk pozları da barışmaları kadar olay oldu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden dudak dudağa

RESTORANDA ÖPÜŞTÜLER

51 yaşındaki Lopez ve 48 yaşındaki Affleck, Malibu'da Nabu adlı restoranda bir araya gelerek akşam yemeği yedi. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen çiftten beklenen fotoğraf ise yemeğin devamında geldi. 17 yıl sonra dudak dudağa görüntülenen çift, önümüzdeki dönemde daha büyük sürprizler yapacaklarının sinyalini verdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden dudak dudağa
Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Diego Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden dudak dudağa - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 16:11:02. #1.15#

title