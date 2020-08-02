Jennifer Lopez, sıfır makyajla fotoğraf paylaştı
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Jennifer Lopez, sıfır makyajla fotoğraf paylaştı

Şarkıcı Jennifer Lopez sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. 51 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, uyanır uyanmaz çektiği sıfır makyaj bir selfie paylaştı: "Herkese günaydın. Morning face."

Jennifer Lopez, sıfır makyajla fotoğraf paylaştı
02.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 02.08.2020 21:02

51 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, uyanır uyanmaz çektiği sıfır makyaj bir selfie paylaştı: "Herkese günaydın"

Kısa süre içerisinde iki milyondan fazla beğeni alan 51 yaşındaki Lopez'in fotoğrafı makyajsız ve doğal şeklinde yorumlanırken bazı takipçileri tarafından da 'uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım' şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.

Uyanır uyanmaz kamera karşısına geçen ve selfie çeken Lopez, fotoğrafın altına "Herkese günaydın" notunu düştü.

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