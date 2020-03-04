Jennifer Lopez'den flaş 'libido' açıklaması!
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Jennifer Lopez'den flaş 'libido' açıklaması!

Bir dergiye samimi açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, "Para libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna samimi bir cevap verdi

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:43
Jennifer Lopez'den flaş 'libido' açıklaması!

Sahne şovları ve muhteşem sesiyle yıllara damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı , cesur açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Lopez, son olarak cinsel hayatıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

'Beni harekete geçirir mi bilemem'

dergisine konuşan Latin yıldız Jennifer Lopez, "Para, libidonuzu yükseltir mi?" sorusuna gülerek, "Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin" cevabını verdi.

'Biraz üzüldüm'

Oprah Winfrey'in moderatörlüğünü üstlendiği bir sohbet etkinliğine konuk olan Lopez, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmemesine çok üzüldüğünü söyleyerek şunları anlatmıştı: "Üzüldüm... Biraz üzüldüm... Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez "Oscar'a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız' şeklinde yorumlar duydum."

Kaynak: Snob Magazin

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