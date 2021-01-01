Jennifer Lopez boş meydanda konser verdi
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Jennifer Lopez boş meydanda konser verdi

01.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:55
Jennifer Lopez boş meydanda konser verdi

Her yıl soğuk havaya rağmen yüzbinlerce kişinin hıncahınç doldurduğu meydanda bu yıl sadece bir avuç davetli misafir kutlamalara katılabildi.

Her yıl soğuk havaya rağmen yüzbinlerce kişinin hıncahınç doldurduğu meydanda bu yıl sadece bir avuç davetli misafir kutlamalara katılabildi.

KONSERE ÇOK ÖZEL KONUKLAR"2020 Kahramanları" adıyla Kovid-19 salgını ile mücadelede ön saflarda bulunan sağlık, acil müdahale ve diğer temel hizmet sektöründen yaklaşık 40 kişi, aileleri ve sevdikleriyle sosyal mesafeyi gözeterek meydanda kutlamaları izledi. New York Polis Teşkilatı (NPYD) Times Meydanı'nın etrafını barikatlarla çevirerek olası saldırılara karşı güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar için alana girmek isteyen halktan kişilere de izin verilmedi.

2020 KAHRAMANLARI

Bu yılki teması Kovid-19 salgınıyla mücadeleye atfen "2020 Kahramanları" olan Times Meydanı'ndaki kutlamada gösteriler akşam saat 18.00'de başlayarak 12.30'a kadar sürdü.

REKLAMSIZ OLARAK TV VE İNTERNETTE YAYINLANDIAktör Jonathan Bennett tarafından sunulan Times Meydanı yeni yıl kutlama programı, reklamsız olarak televizyon kanalları ve internet üzerinden halkın izlenimine sunuldu. Ulusal kanallar kendi sunucu ve muhabirleri ile zaman zaman Times Meydanı'na canlı bağlanarak kutlama programında kendi akışını oluşturdu.

LOPEZ GECENİN YILDIZIYDIDeğişik pop müzik ve dans gruplarının performanslarını sergilediği kutlamalar kapsamında Jennifer Lopez ve Cyndi Lauper gibi ünlü ses sanatçıları konser verdi.

BELEDİYE BAŞKANI DA ORADAYDISaatlerin gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile salgında ön saflarda mücadele eden temel hizmet çalışanı temsilcileri, 60 saniyede düşecek olan kristal topun düğmesine bastı.

KRİSTAL TOP AŞAĞIYA BIRAKILDIEnerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top geri sayım ile 21 metrelik bir direkten aşağı bırakıldı. Kristal topla birlikte yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bıraakılan 1360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösteri de bu sene tenha geçen Times Meydanı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

BİR MİLYAR KİŞİ İZLEDİUlusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya aplikasyonları üzerinden canlı yayınlanan Times Meydanı'ndaki kutlamaları dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği tahmin ediliyor.

Kaynak: Hürriyet

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