Jenner Kardeşlerin Kadın Olan Babaları, Kendinden 47 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor

Televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın üvey babası, Kylie ve Kendall Jenner'ın babası olan Amerikalı eski olimpik atlet ve televizyon yıldızı Caitlyn Jenner (68), 3 yıl önce ameliyatla cinsiyet değiştirmişti.

21 YAŞINDAKİ TRANSSEKSÜELLE EVLENECEK

Daha önce 3 kez evlenen Jenner'ın her eşinden 2'şer çocuğu bulunuyor. Jenner, bir süredir 21 yaşındaki Sophia adındaki transseksüel öğrenci ile beraberlik yaşıyor. Jenner 4. evliliğini Sophia ile yapacağını açıkladı.

DERGİYE KAPAK OLMUŞTU

Bruce Jenner, ameliyatla kadın olduktan sonra ilk pozunu Vanity Fair Dergisi'ne vermişti. "Bana artık Caitlyn diye seslenin" diyen 65 yaşındaki Jenner, Twitter'dan "Caitlyn'in dünyasına hoşgeldiniz. Beni tanımanız için sabırsızlanıyorum" yazdı. Kim Kardashian'ın kız kardeşi Khloe Kardashian da "Seninle gurur duyuyorum" yazmıştı.