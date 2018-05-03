Jenner Kardeşlerin Kadın Olan Babaları, Kendinden 47 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor
Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin 3 yıl önce cinsiyet değiştirerek kadın olan babaları, dördüncü evliliğini kendinden 47 yaş küçük bir transseksüel ile yapacağını açıkladı.
Televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın üvey babası, Kylie ve Kendall Jenner'ın babası olan Amerikalı eski olimpik atlet ve televizyon yıldızı Caitlyn Jenner (68), 3 yıl önce ameliyatla cinsiyet değiştirmişti.
21 YAŞINDAKİ TRANSSEKSÜELLE EVLENECEK
Daha önce 3 kez evlenen Jenner'ın her eşinden 2'şer çocuğu bulunuyor. Jenner, bir süredir 21 yaşındaki Sophia adındaki transseksüel öğrenci ile beraberlik yaşıyor. Jenner 4. evliliğini Sophia ile yapacağını açıkladı.
DERGİYE KAPAK OLMUŞTU
Bruce Jenner, ameliyatla kadın olduktan sonra ilk pozunu Vanity Fair Dergisi'ne vermişti. "Bana artık Caitlyn diye seslenin" diyen 65 yaşındaki Jenner, Twitter'dan "Caitlyn'in dünyasına hoşgeldiniz. Beni tanımanız için sabırsızlanıyorum" yazdı. Kim Kardashian'ın kız kardeşi Khloe Kardashian da "Seninle gurur duyuyorum" yazmıştı.
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Tek kelimeyle igrenc kızlarının da neden böyle normal olmadığı belli oldu manevi eksiklik böyle bir adamla büyümek bunları doyumsuz bir insan yapmisCevap Yaz Yayından Kaldır
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mide bulandırıcıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Caitlynnnnn!Cevap Yaz Yayından Kaldır