Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı
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Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı

13.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:46
Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir kurumda özel güvenlik görevlisi olan M.S, jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir kurumda özel güvenlik görevlisi olan M.S, jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yaptığı çalışma sonucu, bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S. isimli şüphelinin jeneratörlerden akaryakıt çalarak sattığını tespit etti. Şüpheli, 800 litre çalıntı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı. Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'nitelikli hırsızlık' suçlarından adli işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı
Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SAMİM SELÇUK

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