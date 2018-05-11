Jelana Karleusa Eşini Etiketleyerek Yorum Yapan Manken Tuğçe Aral'ı Engelledi

Jelena Karleusa'nın Instagram'da yaptığı paylaşımın altına yazdığı "Ve o an hiçbir şey hissetmedim" yorumunu okuyan Tuğçe Aral, Karleusa ile alay etti.

"PHOTOSHOP'TAN BİR ŞEY HİSSETMEMEN NORMAL"

Tuğçe Aral, Dusko Tosic'i etiketleyerek "Eşine yardımcı olmalısın, hissetmiyormuş. Ayrıca haklısın o kadar photoshop'tan hiçbir şey hissetmemen normal" yazdı.

ANINDA ENGELLEDİ

Karleusa, eşi Dusko Tosic'i etiketleyerek yorum yapan Tuğçe Aral'ı affetmedi. Karleusa yorumun ardından Aral'ı Instagram hesabından engelledi. Tuğçe Aral Jelena tarafından engellediğini hesabının hikaye bölümünden "Yorumumu kaldıramamış kıyamam" notuyla duyurdu.

DEMET AKALIN'LA DA ATIŞMIŞTI

Jelana Karleusa, daha önceden yaptığı saç modeli nedeniyle şarkıcı Demet Akalın'la atışmıştı.