Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı
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BBC

Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı

20.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:31
Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı

Oscar ödüllü ünlü Amerikalı oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı.

Oscar ödüllü ünlü Amerikalı oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı.

Hastalığını Twitter mesajıyla duyuran Bridges, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.

1998 yapımı "The Big Lebowski" (Büyük Lebowski) filminde "Dude" (Ahbap) karakterini canlandıran Bridges, 2010'da Crazy Heart (Çılgın Kalp) filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını almıştı.

Jeff Bridges bu filmde alkolik bir şarkıcıyı canlandırmıştı.

'Artık film yapmamaya çalışıyorum'

Bridges ayrıca "The Last Picture Show" (Son Gösteri), "The Contender" (Zirve Mücadelesi) ve "Starman" filmlerindeki rolleriyle biliniyor.

Jeff Bridges, 2016'da BBC'ye "Artık film yapmamaya çalışıyorum. Çünkü yapmayı sevdiğim çok fazla şey var; gitar çalmayı seviyorum. Bir kez taahhüt altına girince çok yoğun oluyorsunuz. Bu yüzden taahhüt altına girmemeye çalışıyorum. Ama iyi senaryoları geri çevirmek de kolay olmuyor" demişti.

BBC
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