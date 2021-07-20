Jeff Bezos uzaya çıktı! Uzaya gitmek ne kadar sürer? Dünya uzay arası kaç km? Jeff Bezos ne zaman uzaya gidecek?

Apollo 11'in Ay'a gidişinin yıldönümünde Jeff Bezos uzaya çıktı! Peki, Uzaya gitmek ne kadar sürer? Jeff Bezos ne zaman uzaya gidecek? Dünya uzay arası kaç km?

Dünya uzay arası kaç km?Uzaya gitmek ne kadar sürer? Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos ne zaman uzaya gidecek? Dünya'ya 380.000 km uzaklıktaki tek doğal uydumuz olan Ay'dır.

JEFF BEZOS NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivil ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. 11 dakika süren uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı.

Uzay turizminde iddialı İngiliz milyarder Richard Branson'ın ardından Jeff Bezos da uzaya gitti. 57 yaşındaki Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile tarih yazdı.

UZAY ARACI, 76 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTE ROKETTEN AYRILACAK



Bezos'un hayalini gerçekleştirdiği deneyiminde kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen de yanında yer aldı. New Shepard ismi verilen uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılacak ve dört mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe kadar yolculuğuna devam etti.

BAŞARIYLA DÖNDÜLER



Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yerçekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya geri döndü. Yolculuk toplamda 11 dakika sürdü.

UZAYA GİTMEK NE KADAR SÜRER?

Uzay mekiklerinin en yüksek ulaştıkları hız 58 bin 536 km'dir. Aradaki mesafe ve hıza bölünürse 106 güne yakın bir yolculuk karşımıza çıkmaktadır.

Ay'a en kısa yolculuk 8 saat, 35 dakika olarak gerçekleşti.

Karman çizgisinde atmosfer bitmez ancak astronot sayılmanız için Karman çizgisine kadar yükselmeniz de şart değil. ABD Hava Kuvvetlerinin "astronot" tanımına göre deniz seviyesinden 80 km yükseğe uçmak astronot adını almaya yetiyor.

DÜNYA UZAY ARASI KAÇ KM?

İnce parçacıklardan oluşan eksosfer (atmosferin en dış tabakası) yeryüzünden 10.000 kilometre yukarıda bile devam etmektedir. Bu açıdan bakacak olursak, Uluslararası Uzay İstasyonu bile Dünyadan 330-435 kilometre mesafede olduğu belirtilmekte.