Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı
BBC - Haberler | Dünya

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş sözleşmesi verme kararı nedeniyle NASA'ya dava açtı.

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş sözleşmesi verme kararı nedeniyle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) dava açtı.

Blue Origin, anlaşmayla ilgili "temel sorunlar" olduğunu söyledi ve anlaşmayı haksız bulduğunu kaydetti.

Anlaşmazlık, NASA'nın Nisan ayında finansman açığı nedeniyle anlaşmayı beklendiği gibi iki şirkete değil bir şirkete verme kararından kaynaklanıyor.

NASA konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Blue Origin dava dilekçesinde, astronotları 2024'te Ay'ın yüzeyine taşıyacak olan iniş sistemini inşa etmek için iki şirketin gerekli olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.

Ayrıca NASA'yı ihale sürecinde teklifleri "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirmekle suçladı.

Blue Origin, "Bu tedarikte tanımlanan sorunların ve bunların sonuçlarının adaleti yeniden tesis etmek, rekabete izin vermek ve Amerika'nın Ay'a güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak için ele alınması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz" dedi.

NASA'nın keşif programı başkanı Kathy Lueders, uzay ajansının mevcut bütçesinin iki şirketi seçmesini engellediğini itiraf etti. Bu, ABD Kongresi'nin proje için talep edilen 3,3 milyar doların yalnızca 850 milyon dolarını vermesinden sonraydı.

NASA ayrıca Elon Musk'ın SpaceX firmasının uzay misyonlarının bu sözleşmeyi elde etmesinde rol oynadığını kaydetti. Maliyetin de rol oynadığı düşünülüyor: SpaceX'in teklifi, en düşük fiyatlı teklifti.

Temmuz ayında Bezos, sözleşmenin yeniden değerlendirilmesi için NASA'nın 2 milyar dolara kadar masrafını karşılamayı teklif etti, ancak reddedildi.

Bu arada Sayıştay, Nasa'nın sözleşmeyi yalnızca bir firmaya teslim ederken "uygunsuz davranmadığı" yönünde bir karar verdi.

NASA'nın davaya 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor. SpaceX henüz dava hakkında yorum yapmadı.

Artemis programı kapsamında NASA, 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a götürmeyi umuyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Yener Bülent Ersoy Haluk Levent
Spor Ali Koç Mete Gazoz Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 02:20:20. #1.15#

title