Jeff Bezos kimdir? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kimdir?

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin girişimcilerindne birisi olan Bezos yaptığı yatrımlar ve ödeediği yıllık vergi miktarları ile yine Forbes dergisinde yerini aldı. Peki, Jeff Bezos kimdir? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kimdir?

Son on yılın en zengi iş adamlarından birisi olan ve Forbes dergisinde yayınlanan en zengin iş adamları listesinin tartışmasz her yıl ilk onunda yer alan isim Jeff Bezos kimdir? Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kimdir?

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeffrey Preston Bezos, 12 Ocak 1964 doğumlu dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı.

2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geliştirdiği bu girişimin başarı doğurmasıyla, Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörünede giriş yaptı.

Bezos, Albuquerque, New Mexico'da doğdu ve Houston, Teksas'ta büyüdü. 1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliğin bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı. 1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti $90.000.000.000'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez $100.000.000.000'ı aştı. Forbes dergisi, 6 Mart 2018'de, $112 milyar servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi.