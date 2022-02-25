Javelin Füzesi nedir? Ukrayna ordusunun Rusya savaşındaki son umudu olarak gösterilen Javelin Füzesi hakkında Javelin Füzesi nedir? Javelin füzesi özellikleri nelerdir? soruları gündem konusu oldu. Peki, Javelin Füzesi nedir? Javelin füzesi özellikleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

JAVELİN FÜZESİ NEDİR?

FGM-148 Javelin personel tarafından taşınabilen, lazer güdümlü, sahip olduğu savaş başlığı çarpma tetikli yüksek ısı yayan patlayıcı içerir. Personelin taşıdığı fırlatıcı tüp sayesinde lazerli elektronik işaretleme kullanılarak hedefe kilitlenir. Fırlat-Unut diye tabir edilen anti-tank füzesidir. Bütün zırhlı kara araçları, düşük hızlı hava araçları, bina, siper ve koruganlara kullanımı uygundur.

Amerika Birleşik Devletleri'nin M47 Ejderha anti-tank füzesinin yerini alması için geliştirdiği fırlatıcı ve füze sistemidir. Füzeleri pahalı olmasından ötürü kritik noktalarda kullanılmaktadır. Tepkime tetikli savaş başlığı tepkili zırlar için bile çok güçlüdür. Tam korumalı bir tankı bile parçalara ayırabilir.

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