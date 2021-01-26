Jason Statham ve Guy Ritchie'nin Antalya'daki film çekimi başladı

Antalya'da, ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri başladı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'ndeki çekimlerden görüntü alınmasına izin verilmiyor.

Antalya'da, ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri başladı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'ndeki çekimlerden görüntü alınmasına izin verilmiyor.

Turizmin başkenti Antalya'da 2016 yılında düzenlenen dünyanın en büyük organizasyonlarından biri kabul edilen Expo 2016 kapsamında, 1100 dekarlık 1.8 milyar TL maliyetli Expo Antalya alanı, ünlü aktör Jason Statham'ın oynadığı filmin çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in Antalya'daki çekimlerine başlandı.

Yaklaşık bir ay önce çekim ekibinin Antalya'ya geldiği ve Lara'daki Akra Hotel'e yerleştiği hem Expo hem de Kaleiçi ve diğer çekim alanlarındaki planlama ve hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Guy Ritchie ve Jason Statham ile diğer oyuncuların ise geçen hafta büyük gizlilik içinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptığı, CIP'ten hizmet alarak farklı bir otele yerleştikleri kaydedildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, çekimlerin başladığını doğruladı. Karaca, görüntü alınması ve detaylarla ilgili açıklama yapılamayacağını dile getirdi. Öte yandan hem çekim hem de diğer destek veren kurum kuruluş temsilcilerinin görüntü ve fotoğraf almaması için çekimler esnasında cep telefonlarının toplandığı belirtildi.

DHA - Mehmet Çınar

Kaynak: Tourism Today