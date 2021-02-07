Jason Statham ile otelde sohbet buluşması
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Jason Statham ile otelde sohbet buluşması

07.02.2021 21:14 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:19
Jason Statham ile otelde sohbet buluşması

ANTALYA'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, akşam yemeği sonrası kaldığı Regnum Carya Hotel'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya gelip, sohbet etti.

ANTALYA'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' filminde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, akşam yemeği sonrası kaldığı Regnum Carya Hotel'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya gelip, sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucu Antalya'ya getirilen, ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri sürüyor. Çekimler, dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor. 2015 yılında G-20 Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Regnum Carya Hotel'in ultralüks villasında kalan Jason Statham, bugün akşam yemeği sonrası Rengum Carya Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya geldi. Buluşmada yönetmen Guy Ritchie de yer aldı.Yemek sonrası Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile sohbette çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Ali Şafak Öztürk, "İlk defa tamamına yakını Antalya'da çekilecek olan bir Hollywood yapımı 'Five Eyes' filmine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Otelimiz @regnumcaryadan da sahnelerin yer alacağı ve güzel şehrimiz Antalya'nın tanıtımında da büyük önemi olan bu filmde dünyaca ünlü yönetmen @guyritchie ve yıldız oyuncu @jasonstatham'ı Türk misafirperverliğini sergileyerek ağırlamaktan mutluyuz" mesajına yer verdi.


Jason Statham ile otelde sohbet buluşması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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