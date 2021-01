Jason Statham'dan, "Türkiye'de 2. hafta" paylaşımı 3 milyona yakın görüntüleme aldı

"FIVE Eyes" adlı filmin çekimleri için Antalya'da bulunan ünlü yıldız Jason Statham, sosyal medya hesabından, "Guy Ritchie new film. Back in business, 2nd week in Turkey: Guy Ritchie'nin yeni filmi. İşe geri döndüm, Türkiye'de 2'nci hafta" paylaşımında bulundu.

Hollywood'un en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham, 'Five Eyes' adlı film için Antalya'ya geldi. İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Katar'ın başkenti Doha'daki çekimlerinden bir kesitini sosyal medya hesabından paylaşan Jason Statham, 'Guy Ritchie new film. Back in business, 2nd week in Turkey: Guy Ritchie'nin yeni filmi. İşe geri döndüm, Türkiye'de 2'nci hafta' ifadelerini kullandı. Statham'ın paylaşımı kısa sürede 3 milyona yakın görüntüleme aldı.

Guy Ritchie de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yaptı. Guy Ritchie, birinci hafta Doha'da çekimlerin olduğunu, ikinci hafta ise Türkiye'de gerçekleştiğini belirterek, set ortamındaki hallerinden görüntü paylaştı. (DHA)

Kaynak: Tourism Today