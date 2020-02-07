JASAT dedektifleri cezaevi firarisini yakaladı

07.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:41

Antalya'da cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan Suat Demirci'nin (46) sayımlarda firar ettiği ortaya çıktı. Soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Suat Demirci'nin Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde bir evde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan Demirci, cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA