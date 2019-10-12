Japonya'yı vuran tayfunun bilançosu artıyor: En az 2 ölü, 90 yaralı

12.10.2019 23:21

Japonya'da, son 60 yılın en şiddetlisi olacağı tahmin edilen Hagibis Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybetti.



Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, ülkede etkili olan Hagibis Tayfunu'nda en az 2 kişi yaşamını yitirirken, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen 10 kişi için ise arama çalışması başlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle