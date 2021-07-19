Japonya'yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi
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Japonya'yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi

Japonya'yı vuran sel ve heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da 2 hafta önce şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 15'e yükselirken, kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları bugün de devam etti.

Japonya'da 2 hafta önce şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan felaketinin ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 15'e yükselirken, kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları bugün de devam etti.

Japonya'da 3 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde arama kurtarma faaliyetleri felaketin 15. gününde sürerken, bölgede 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Son gelişme ile birlikte ölü sayısı 15'e yükselirken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), itfaiye ve polis güçlerinden oluşan arama-kurtarma timleri haber alınamayan 14 kişiyi arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. Bölgede yürütülen enkaz temizleme çalışmaları devam ederken, 470 felaketzedenin halen kendilerine tahsis edilen konaklama tesislerinde barındığı kaydedildi.

Öte yandan, felaketten etkilenen afetzedelere finansal yardım sağlanabilmesi için yerel otoritelerin salı günü bölgedeki evlerin hasar tespit çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Hayatı felç etmişti

Japonya'da 3 Temmuz'da şiddetli yağış hayatı felç etmiş, Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde gözlenen mevsim normalleri üzerindeki yağış nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Afetten en fazla etkilenen bölge Shizuoka eyaletindeki Atami şehri olurken, yaşanan sel ve toprak kaymasında 130 evin zarar gördüğü açıklanmıştı. Birçok bölge sakini geçici olarak otel ve benzeri tesislere tahliye edilirken, bazı okullarda eğitime ara verilmişti. Bölgedeki tren seferlerinde geçici aksamalara neden olan afetin ardından su ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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