Japonya'yı sel ve heyelan vurdu: 30 kişi kayıp
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Japonya'yı sel ve heyelan vurdu: 30 kişi kayıp

Japonya'yı sel ve heyelan vurdu: 30 kişi kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle Atami şehrinde en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle Atami şehrinde en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, yerel otoriteler de olası nehir taşkınları ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

20 kişi kayıp

Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde meydana gelen heyelanın ardından 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, yerel otoritelerin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) takviye personel talebinde bulunduğu öğrenildi. - TOKYO

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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