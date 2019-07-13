Japonya ve Filipinler'de deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yaptığı açıklamaya göre Filipinler'in güneyinde bulunan Mindanao Adası'nda yerel saat ile 04.42'de 5,8 büyüklüğünde, Japonya'nın Okinawa Adası'nda ise yerel saat ile 03.57'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel medya, Filipinler'deki depremde 25 kişinin yaralandığı ve bazı binalarda maddi hasar meydana geldiğini yazdı. Japonya'daki depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA