Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı - Haberler
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı

AA / David Mareuıl - Haberler | Güncel

Çıkarma tatbikatından detaylar Japonya ve ABD birlikleri Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), adaların savunmasını için Mart 2018'de kurduğu Amfibi Hızlı Dağıtım Tugayı (ARDB) ile güney Kagoshima bölgesinin Tanegashima Adası'nda çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Çıkarma tatbikatından detaylar

Japonya ve ABD birlikleri

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), adaların savunmasını için Mart 2018'de kurduğu Amfibi Hızlı Dağıtım Tugayı (ARDB) ile güney Kagoshima bölgesinin Tanegashima Adası'nda çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi. SDF'nin kara, deniz ve hava entegre operasyonel yeteneklerini geliştirmek ve Japon adalarının savunmasını sağlamak amacıyla düzenlediği tatbikata ABD Deniz Piyade birlikleri de katıldı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tatbikatı

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AA / David Mareuıl - Son Dakika Haberleri

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