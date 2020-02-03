Japonya'nın Şindake Yanardağı yeniden faaliyete geçti
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Japonya'nın Şindake Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Japon haber ajansı Koyodo'nun geçtiği bilgilere göre Meteoroloji Ajansı, Kagoşima kentinin 130 kilometre güneyindeki yanardağın bir patlamayla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

03.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:08
Japonya'nın Şindake Yanardağı yeniden faaliyete geçti

'nın güneyinde Kuçinoerabujima Adası'ndaki Şindake Yanardağı'nda patlama meydana geldi.


Japon ajansı Koyodo'nun geçtiği bilgilere göre Meteoroloji Ajansı, Kagoşima kentinin 130 kilometre güneyindeki yanardağın bir patlamayla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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