Japonya'nın 'James Bond Volkanı' İçin Uyarı
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BBC

Japonya'nın 'James Bond Volkanı' İçin Uyarı

Japonya'da yetkililer, aktif hale gelen Shinmoedake volkanı ile ilgili yeni bir uyarı yayımladı.

Japonya'nın 'James Bond Volkanı' İçin Uyarı

Japonya'da yetkililer, aktif hale gelen Shinmoedake volkanınından büyük kayaların koptuğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Ülkenin meteoroloji müdürlüğü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kyushu Adası'ndaki volkandan kopan kayaların 4 kilometrelik bir alana ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Shinmoedake Dağı günlerdir kül püskürtüyordu, ancak bu volkanik püskürmeler Cumartesi günü patlamalara dönüştü.

Uzmanlar, burada volkanik faaliyetlerin aylarca devam edebileceğini söylüyorlar.

1967 tarihli İnsan İki Kere Yaşar (You Only Live Twice) isimli James Bond filminde söz konusu dağ, bir suç örgütünün gizli sığınağının dışı olarak resmedilmişti.

BBC
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