Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem

30.12.2020 04:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 04:16
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda yer alan İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

60 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Çiba, Toçigi, Gunma ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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